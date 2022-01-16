Астролог назвала самые эффективные гадания в последние дни Святок

Фото: Pexels

Самым подходящим для гаданий временем традиционно принято считать дни от Рождества до Крещения, когда празднуются Святки. Астролог Алена Никольская перечислила три самых эффективных гадания.

По словам специалиста, одним из таких является предугадывание судьбы на воске. Для этого необходимо взять две свечи, одна из них может быть любого цвета, а другая — обязательно белого или красного оттенков. Сперва следует раскрошить первую свечу, а после расплавить крошку на пламени второй. Рядом нужно поставить емкость с водой.

Затем необходимо перелить растопленный воск в чашу. После застывания фигурку нужно направить на свет таким образом, чтобы она отбрасывала тень. Полученный силуэт расскажет о ближайших событиях.

Следующий тип гаданий перед Крещением — это обряды с помощью бумаги. Для этого следует написать на листочке, что первое придет в голову, сильно сжать его, положить на тарелку и поджечь. По рисунку, который оставит зола, можно понять судьбу.

Самое популярное гадание в этот период — это гадание на книге. Для этого нужно загадать номер страницы и номер строки, а после открыть издание на нужном фрагменте, пишет Пятый канал.

Астрологи убеждены, что проблемы в отношениях и частые ссоры можно объяснить несовместимыми знаками зодиакального круга. Так, специалисты рассказали, представителям каких знаков не суждено быть вместе.