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«В России он лишь кормится»: Киселев жестко высказался о Познере

Юлия Курганова

Общество
«В России он лишь кормится»: Киселев жестко высказался о Познере
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался о журналисте Владимире Познере в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что, имея три гражданства, в России ведущий только «кормится».

— В России он лишь кормится и страдает, — сказал Киселев, высказываясь о Познере.

Свое мнение телеведущий «России 1» аргументировал словами журналиста о том, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в РФ.

Киселев пригрозил Западу превращением в пепел из-за ситуации на Украине. Он заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят карибский кризис на Украине. По словам журналиста, Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии».

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