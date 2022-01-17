Льготные лекарства по онлайн-рецептам стали доступны более чем в 300 аптеках столицы

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Москвичи смогут получить льготные лекарственные препараты по электронным рецептам более чем в 300 коммерческих аптеках Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 17 января.

Она отметила, что для приобретения нужного препарата необходимо показать QR-код рецепта в распечатанном виде или на экране устройства.

Такой проект запустили в городе в тестовом режиме. Он позволит оптимизировать процесс выдачи льготных лекарств и сделает его более удобным для горожан.

— Важно, что при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование. Мы надеемся, что это сделает процесс получения льготных лекарств максимально удобным. На сегодняшний день получить лекарства можно уже в 312 аптеках 13 аптечных сетей, — заявила заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что со списком аптек, которые участвуют в проекте, можно ознакомиться на официальном сайте департамента здравоохранения столицы, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», а также в мобильном приложении системы ЕМИАС.

Заместитель мэра Москвы уточнила, что стать участником проекта несложно, подключение осуществляется максимально прозрачно.

— Нужно ознакомиться с нормативными документами, иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о их наличии и реализации в ЕМИАС, — приводятся ее слова в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне мэр города Сергей Собянин заявил, что единая цифровая платформа ЕМИАС оказывает помощь столичным врачам в диагностике и лечении коронавирусной инфекции.