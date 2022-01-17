Монтаж эскалаторов завершается на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты завершили монтаж трех эскалаторов из четырех на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 января.

Он отметил, что в настоящий момент общая готовность остановочного пункта составляет порядка 60 процентов.

— Монолитные работы завершены, — добавил заммэра.

Бочкарев уточнил, что сейчас строители устанавливают на станции воздуходувы и облицовывают платформенные части черным гранитом.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, длина котлована составляет 600 метров, 200 из них занимает сам остановочный пункт. Остальную площадь занимают тупики ночного отстоя и пункты ремонта составов.

— Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на две трети. Подходят к концу земляные работы, наполовину выполнена укладка монолита, ведется гидроизоляция, началась обратная засыпка котлована, — цитирует его слова официальный сайт мэра Москвы.

В столице в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии метро. В них входят девять станций и, таким образом, к концу года их станет 22. Общая готовность БКЛ будет равна 60 процентам, а к 2024 году ее планируют достроить полностью.