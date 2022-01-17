Ученые оценили жизнеспособность штамма «омикрон» на разных поверхностях

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Быстрее всего штамм коронавирусной инфекции «омикрон» инактивируется на керамических изделиях. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Уточняется, что в рамках исследования ученые проверяли жизнеспособность этого варианта COVID-19 на различных поверхностях.

В рамках работы специалисты проверяли возможность «омикрона» инактивироваться на пластике, керамике, на металле и в дистиллированной воде.

— Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа, — говорится в сообщении.

Ученые подытожили, что темпы снижения жизнеспособности «омикрона» несильно отличаются от ранее изученных штаммов COVID-19.

21 декабря центр «Вектор» показал фотографии штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Специалисты центра в лабораторных условиях заразили клетки Vero E6 новым вариантом COVID-19, чтобы исследовать его морфологические характеристики, а именно форму, размер и структуру. Ученые уточнили, что штамм «омикрон» не вызывает массовой гибели клеток на шестой день инфицирования.

8 декабря ученые из университета Гонконга также опубликовали снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который был получен с помощью инновационного микроскопа. По их словам, при малом увеличении на фото можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, а большое увеличение позволяет увидеть агрегаты частиц вируса с шипами в виде короны.