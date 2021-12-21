Центр «Вектор» опубликовал фото штамма коронавируса «омикрон»

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Центр «Вектор» показал фотографии штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты центра в лабораторных условиях заразили клетки Vero E6 новым вариантом COVID-19 с целью исследовать его морфологические характеристики, а именно — форму, размер и структуру.

Ученые уточняют, что штамм «омикрон» не вызывает массовой гибели клеток на шестой день инфицирования.

— В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон», соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами, — говорится в сообщении ведомства.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

8 декабря ученые из университета Гонконга опубликовали снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который был получен с помощью инновационного микроскопа. По их словам, при малом увеличении на фото можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, а большое увеличение позволяет увидеть агрегаты частиц вируса с шипами в виде короны.