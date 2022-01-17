Лестничный марш открыли на станции МЦД-2 Москва-Товарная

Фото: Пресс-служба МЖД

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Москва-Товарная Карта всех событий

Лестничный марш заработал на станции Москва-Товарная второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 января.

В столичном ведомстве отметили, что объект расположился на 150 метров ближе к переходу через Шоссе Энтузиастов.

— С моста выход на улицу Шоссе Энтузиастов будет направо. Установлена навигация с новой схемой прохода, — говорится в сообщении департамента.

В воскресенье, 16 января, стало известно, что обновленную платформу открыли на станции Шугарово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Отремонтированный остановочный пункт расположился на территории городского округа Ступино в Подмосковье. Специалисты в ходе реконструкции установили на платформе скамейки и защищающие от ветра и осадков навесы. Также здесь обновили систему освещения.

На днях заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках реконструкции станции Каланчевская возведут новую пассажирскую платформу и вестибюль.