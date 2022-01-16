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Платформу обновили на станции Шугарово Павелецкого направления МЖД

Виктория Сикерина

Город
Платформу обновили на станции Шугарово Павелецкого направления МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Шугарово Карта всех событий

Обновленную платформу открыли на станции Шугарово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в воскресенье, 16 января.

Уточняется, что отремонтированный остановочный пункт расположился на территории городского округа Ступино в Подмосковье.

— Работы, стартовавшие в начале мая, затронули не только фундамент и плиты перекрытия самих платформ, но и всю инфраструктуру. На период реконструкции были возведены временные деревянные платформы, перерывы в движении на станции отсутствовали, — отметили в пресс-службе.

Специалисты в ходе реконструкции установили на платформе скамейки и защищающие от ветра и осадков навесы. Также здесь обновили систему освещения.

— Работают системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло и стойка экстренной связи. Для удобства маломобильных пассажиров остановочный пункт оборудован пандусом, — заключили в ЦППК.

На днях заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках реконструкции станции Каланчевская возведут новую пассажирскую платформу и вестибюль.

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