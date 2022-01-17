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Глава МИД Германии заявила, что кабмин хочет стабильности в отношениях с Россией

Полина Долганова

В мире
Глава МИД Германии заявила, что кабмин хочет стабильности в отношениях с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Кабинет министров Германии хочет добиться стабильности в отношениях с Россией. Об этом в понедельник, 17 января, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед поездкой в Киев и Москву.

По ее словам, ФРГ и РФ имеют длинный список тем для обсуждения.

Она также отметила, что в Киеве планируется обсуждать инициативы по модернизации украинской энергетики и защиту от кибератак.

— Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный, — цитирует главу ведомства ТАСС.

13 января глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт выразила одобрение относительно переговоров между Россией и НАТО по вопросам гарантий безопасности. По ее словам, Европа в настоящее время находится в такой ситуации, в которой она может возобновить переговоры, которых не было на протяжении долгого времени.

До этого Бербок сообщила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Европейского союза. По ее словам, это является основанием для приостановки процесса его сертификации. Она считает, что вопрос о запуске российского газопровода носит геополитический характер. По мнению главы МИД ФРГ, политическая ответственность заключается в обеспечении всех в Европе электричеством и отоплением, поэтому нужно укреплять европейскую энергетическую независимость.

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