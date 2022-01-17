Минздрав: Увеличение списка признавших «Спутник V» стран говорит о его эффективности

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Тот факт, что список государств, признавших российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», продолжает увеличиваться, свидетельствует об эффективности препарата. Об этом в понедельник, 17 января, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

— Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, — цитирует представителя Минздрава РИА Новости.

Накануне медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса. Уточняется, что для подтверждения статуса вакцинированного на территории страны необходимо иметь две прививки этой вакцины — первую и вторую.

В четверг, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале следующего года.