Свыше 10 нежилых объектов отдали под коммерческие цели по реновации в ЮАО столицы

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Россия, Москва, Судостроительная улица, 3 Карта всех событий

Более 10 объектов торговли и услуг расположились на первых этажах двух новостроек по программе реновации жилищного фонда в районе Нагатинской затон на юге столицы. Об этом сообщил глава московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 17 января.

Он отметил, что такие нежилые помещения создают на территории района комфортную для проживания среду.

— В реновационных домах на Судостроительной улице № 3 и 17 на первых этажах разместились коммерческие предприятия, услугами которых могут воспользоваться не только обладатели новых квартир, но и жители близлежащих домов. Сейчас таких организаций насчитывается более десяти, среди них, магазины, ателье, аптека и салон красоты, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что приобрести в собственность такие объекты можно через торги.

13 января стало известно, что дома по программе реновации жилья в Москве на улице Молодцова (владение 25/1), Ставропольской улице (дом 23, владение 1) и в Боровском проезде (владение 1) обзавелись новыми подъездными дорогами. Специалисты завершили работы по их реконструкции.