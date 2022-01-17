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«Убийство для организма»: иммунолог Жемчугов объяснил, кому опасно нырять в прорубь на Крещение

Рафаэль Залян

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Общество
«Убийство для организма»: иммунолог Жемчугов объяснил, кому опасно нырять в прорубь на Крещение
Фото: Григоров Гавриил

Людям, которые никогда не практиковали моржевание и имеют аутоиммунные заболевания, ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь во время крещенских купаний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, погружать свое тело в холодную воду можно только тем, кто на протяжении продолжительного периода закалял свой организм и предварительно готовил его к такому стрессу:

— Для неподготовленного человека окунуться в прорубь — это убийство для организма. Чтобы пойти на такой шаг, необходимо готовиться к нему хотя бы полгода до Крещения. То есть нужно на протяжении этого времени принимать контрастный душ.

Во время процедуры, уточнил врач, следует три–четыре раза менять температурный режим:

— Например, сначала можно температуру воды довести до максимально горячей, а потом поменять до очень холодной и так чередовать несколько раз. Такие люди могут спокойно нырять — от этого им будет только польза.

Но если вы так не закаляли свой организм, да еще и имеете аутоиммунные, хронические заболевания, есть большая вероятность заболеть после такой процедуры, также есть риск обморожения, предупредил врач.

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