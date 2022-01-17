Более 1,2 миллиарда рублей сэкономила Москва на совместных закупках

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столица сэкономила на совместных закупках более 1,2 миллиарда рублей. Они снижают издержки заказчиков и упрощают процедуры для каждого участника сделок.

— Московские заказчики сэкономили более 1,2 миллиарда рублей благодаря проведению совместных закупок, организатором которых с 2018 года выступает городской департамент по конкурентной политике. Эта сумма сопоставима с затратами на строительство трех детских садов, рассчитанных на 400 мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря большей сумме контракта на совместных закупках, увеличивается конкуренция среди поставщиков, что приводит к понижению цены. В совместных закупках больше всего долгосрочных контрактов на два-три года.

— С 2018 года правом на участие в совместных закупках, организованных столичным Департаментом по конкурентной политике, воспользовались около трех тысяч городских заказчиков. В среднем на участие в торгах подавалось по пять заявок. В первый год было сформировано всего 44 совместные закупки, а к концу 2021-го их общее число превысило 450, — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Для формирования совместных закупок необходим комплект типовой документации и утвержденные предельные ценовые показатели. Больше информации содержится в в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступили в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят процедуру закупок и повысят ее эффективность. В законе появилась универсальная предквалификация, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков, а также уточнены требования к участникам конкурсных процедур.