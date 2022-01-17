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«Давайте встретимся»: Бледанс отреагировала на решение Турецкой прервать беременность

Виктория Сикерина

Общество
«Давайте встретимся»: Бледанс отреагировала на решение Турецкой прервать беременность
Фото: Instagram / @bledans

Российская актриса, телеведущая и блогер Эвелина Бледанс посоветовала Наталье Турецкой, дочери основателя известного хора, познакомиться с ее сыном Семеном, которому при рождении поставили диагноз «синдром Дауна». Все дело в том, что Турецкая решила сделать аборт после обнаружения аналогичного заболевания у плода.

— Наталья, познакомьтесь Семеном, и вам больше не захочется искать доводы против рождения солнечных детей! Давайте встретимся, и вам полегчает, — предложила Бледанс.

В личном блоге в социальной сети Instagram звезда отметила, что прерывание беременности — это бесчеловечный поступок, ведь все дети имеют право на счастливую жизнь. Особенно если речь идет о финансово обеспеченных родителях.

Однако Турецкая негативно отреагировала на предложение звезды. По ее словам, Бледанс решила «хайпануть» на истории с абортом.

— То, что устроила известная на всю страну мама солнечного ребенка, я даже описывать не буду. Травля и клевета чистой воды. Но как блогер я ее понимаю. Возможно, я бы на ее месте тоже прорекламировала себя, — заявила Наталья на странице в Instagram.

Недавно Эвелина Бледанс рассказала, почему сообщила публике о расставании с супругом Александром Семиным спустя год после разрыва отношений.

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