Жилой комплекс на 40 квартир сдали на севере Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Космонавта Волкова, 5Б Карта всех событий

Жилой комплекс «Исток» на 40 квартир ввели в эксплуатацию в районе Войковский на севере столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 17 января.

Она отметила, что новостройка расположилась на улице Космонавта Волкова.

Общая площадь здания переменной этажности составляет более 6,7 тысячи квадратных метров. При этом площадь жилых помещений превысила 3,2 тысячи «квадратов».

Первый этаж дома отдали под коммерческие помещения, а нулевой — под автостоянку на 30 машин.

Дворовую территорию дома сделали охраняемой, а также благоустроили. Здесь появились кустарники, асфальтированные дорожки, скамейки и современная система освещения, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этот же день Анастасия Пятова рассказала, что коттеджный поселок с объектами социальной инфраструктуры возведут в деревне Софьино поселения Краснопахорского в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Общая площадь недвижимости составит почти 118 тысяч квадратных метров. Здесь смогут приобрести жилье порядка 1,9 тысячи горожан.