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Минздрав Австралии: Признание «Спутника V» не означает полного открытия границ

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Минздрав Австралии: Признание «Спутника V» не означает полного открытия границ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Признание австралийским регулятором российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не означает полного открытия границ для всех туристов. Об этом говорится в сообщении Минздрава Австралии, опубликованном в понедельник, 17 января.

— Признание «Спутника» расширит возможности для возвращения (в Австралию) международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Накануне медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса. Уточняется, что для подтверждения статуса вакцинированного на территории страны необходимо иметь две прививки этой вакцины — первую и вторую.

По словам помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова, тот факт, что список государств, признавших российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», продолжает увеличиваться, свидетельствует об эффективности препарата.

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