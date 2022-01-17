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Госбюро расследований оценило решение Порошенко вернуться на родину

Полина Долганова

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Госбюро расследований оценило решение Порошенко вернуться на родину
Фото: twitter/poroshenko

Государственное бюро расследований Украины приветствует решение бывшего президента страны Петра Порошенко вернуться на родину и присутствовать на суде об его аресте по делу о госизмене. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госбюро также подтвердили, что в киевском аэропорту Порошенко пытались вручить повестку в суд, однако он оставил эту попытку без внимания.

В Бюро подытожили, что Порошенко должен сам явиться в суд и никто не хочет применять к нему силу, передает ТАСС.

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где должен состояться суд по делу о государственной измене. Утром 17 января бывший украинский лидер приехал в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве, чтобы улететь в Киев рейсом, запланированным на 06:40 по местному времени (08:40 по московскому). К настоящему моменту политик уже прилетел на Украину.

В пятницу, 17 декабря, Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей.

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