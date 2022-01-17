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Минимальный размер пособия по родам вырастет до 63,9 тысячи рублей в 2022 году

Полина Долганова

Общество
Минимальный размер пособия по родам вырастет до 63,9 тысячи рублей в 2022 году
Фото: Pexels

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тысячи рублей в текущем году для обычных родов, а максимальный — до 360 тысяч. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили на странице Министерства труда РФ в Instagram.

— В 2022 году увеличились минимальные и максимальные пособия по беременности и родам, так называемые декретные, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что при осложнениях минимальный размер выплаты составит 71,2 тысячи рублей, а максимальный — 401,3 тысячи.

До этого в Минтруде сообщили, что с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка будет составлять 524,5 тысячи рублей.

По сообщению Минтруда, правительство РФ подготовило постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции. В этом году к их числу впервые отнесен и материнский капитал. Как уточняется, среди выплат материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и прочие меры социальной поддержки.

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