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Вассерман раскрыл главный секрет своей отличной памяти

Ирина Игнатенко

Общество
Вассерман раскрыл главный секрет своей отличной памяти
Фото: Пресс-служба Госдумы

Разнообразие изучаемых тем является верным залогом закрепления в памяти большого объема различных сведений. Об этом сообщил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

При этом он отметил, что качество памяти человека характеризуется вовсе не большим количеством хранящейся в голове информации.

— Известно, что мозг, так или иначе, фиксирует все, что в него попадает. Проблема не в том, чтобы что-либо запомнить, а в том, чтобы вспомнить именно то, что нужно для решения какой-то конкретной задачи. В таких случаях произвольно всплывающие воспоминания могут отвлекать, — пояснил он в комментарии ФАН.

Вассерман признался, что действительно обладает отличной памятью, так как интересуется многими вещами, получает большое количество информации из разных сфер общественной жизни. Он отметил, что в нужный момент может вспомнить необходимый факт либо информация возникает при определенной ассоциации.

Ранее знаменитый участник интеллектуальных игр, публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что прочитал в текущем году несколько сотен книг.

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