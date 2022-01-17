Водитель насмерть сбил пожилую женщину во дворе дома на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Ташкентская улица, 27к1 Карта всех событий

Водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе дома на юго-востоке Москвы и скрылся. Его ищет полиция. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— ДТП произошло в 10:40 на Ташкентской улице во дворе дома 27, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что женщина скончалась от полученных травм.

Еще одно ДТП произошло утром 17 января на юго-западе Москвы. Водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. В пресс-службе прокуратуры «ВМ» заявили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на западе столицы.

Позже ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте. На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.