Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации в медучреждение

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации в одну из столичных больниц. Об этом она сообщила в понедельник, 17 января.

Теперь ей предстоит продолжить восстановление в домашних условиях.

— Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь, — цитирует РИА Новости слова Тарасовой.

15 декабря также стало известно о плохом самочувствии заслуженного тренера. Тогда из-за проблем со здоровьем ей даже пришлось отказаться от работы. Отмечалось, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске.

За день до этого стало известно, что Тарасова не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри ее место занял российский певец Филипп Киркоров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.