«Наступила «красная черта»: политолог объяснил, почему дальнейший диалог РФ с НАТО бесполезен

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Никакого смысла продолжать диалог с представителями Североатлантического альянса у России нет и не может быть, так как самостоятельных решений руководство этого блока не принимает без США. А у Вашингтона одна цель — «заболтать» Москву и максимально обесценить выдвинутые Россией предложения по гарантированию безопасности возле своих границ. Так прокомментировал итоги переговоров между РФ и НАТО в Брюсселе политолог и военный обозреватель Виктор Литовкин во время беседы с «Вечерней Москвой».

По мнению собеседника «ВМ», три раунда диалогов между представителями военного блока и РФ о гарантиях безопасности завершились без конкретных результатов, и последующие встречи тоже «ни к чему» не приведут:

— НАТО просто затягивает время, устраивает демагогию и свою позицию по поводу наших требований менять не собирается. А позиция альянса напрямую зависит от Вашингтона: что скажут Штаты, так тому и быть. Несмотря на то, что НАТО пытается быть ментором, который воспринимает Россию как непослушного ученика, самостоятельных решений этот блок не принимает. Следовательно, и дальнейшие диалоги абсолютно бесполезны. И Россия, в свою очередь, никогда не согласится на их желание двигаться на восток и размещать свои военные базы у российских границ.

Эксперт напомнил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в отношениях РФ и НАТО наступила «красная черта» из-за постоянного вторжения альянса на территорию Украины:

— Постоянно НАТО внедряется на территории соседнего государства, конечно, все это делается с подачи США, которые знают позицию РФ о недопущении возле своих границ вооружения военного блока. Тупиковая ситуация, которую нужно далее решать исключительно с Вашингтоном. Если США хотя бы частично примут наши требования, есть шанс на возобновление диалога. А пока США вместо того, чтобы с нами напрямую вступать в диалог, всячески этого избегают и подталкивают на этот шаг НАТО, которое является на самом деле «никем и ничем».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предложил РФ провести серию встреч на тему европейской безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. Переговоры российской делегации с представителями стран — членов Североатлантического альянса прошли в минувшую среду в Брюсселе. В очередной раз стороны обозначили свои позиции по ряду вопросов, и встреча завершилась без договоренностей о продолжении диалога.