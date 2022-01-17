Нутрициолог рассказала об опасности хлеба для здоровья

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какой вред организму может причинить регулярное употребление хлеба в пищу.

Она отметила, что современный хлеб, который готовят в промышленных масштабах, сильно отличается по качеству от того, который пекли в печах наши предки. В злаках, которые были раньше, не было такого количества глютена, тогда как сейчас селекционеры специально выводят новые сорта с большим его содержанием, чтобы готовить как можно больше продукции. В сам хлеб на фабрике также дополнительно добавляют чистый глютен. По сути, человек ест клейковину, которая раздражает всю систему пищеварения.

— Из-за регулярного употребления хлеба может быть застой желчи, образование полипов, камней в желчном пузыре, проблемы с поджелудочной железой, вздутие, газообразование, проблемы с кожей, акне. Когда ты каждый день ешь рафинированные углеводы, ты повышаешь уровень глюкозы в крови, что приводит к инсулинорезистентности, а она является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, магазинный хлеб в своем составе содержит сахар. Чувство насыщения от такого продукта произойдет быстро, но при этом возникнут проблемы с пищеварением. Гораздо полезнее получить полезные вещества из злаков напрямую в виде каши или гарнира.

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