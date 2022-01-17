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Более 10 выставок откроют в музее-заповеднике «Царицыно» в 2022 году

Михаил Алимов

Город
Более 10 выставок откроют в музее-заповеднике «Царицыно» в 2022 году
Фото: Вечерняя Москва
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В 2022 году в музее-заповеднике «Царицыно» откроют более десяти экспозиций. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе музея.

— В 2022 году в музее-заповеднике «Царицыно» откроется больше десяти выставок. «Допожарная» Москва, дореволюционный Крым, керамические пласты, деревянные игрушки, традиционные дагестанские ковры и украшения, художественные стекло, фарфор, керамика и металл — все это можно будет увидеть в «Царицыно» в ближайшие 12 месяцев, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Выставку «Москва и москвичи в эпоху Александра I» можно увидеть с 20 апреля по 31 июля. «Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» запланирована на период с 3 августа по 11 декабря, а выставка «В деревянном царстве, в игрушечном государстве» начнется с 28 сентября.

До этого сообщалось, что туристический портал Discover Moscow разработал третий виртуальный путеводитель по достопримечательностям столицы. Теперь жители и гости города смогут посмотреть на здания и памятники эпохи сталинского ампира, которые впечатляют пышной архитектурой, смелостью и масштабностью.

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