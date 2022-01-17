Суд оштрафовал сайт MyHeritage на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Таганский суд Москвы оштрафовал израильскую компанию MyHeritage Ltd. на полтора миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.
— MyHeritage Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством сети «Интернет», обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ» — прим. «ВМ») и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, — заключил собеседник «ВМ».
MyHeritage — генеалогический сайт и семейно-ориентирвоанная соцсеть. Платформа была основана в 2003 году в Израиле. Среди прочего она позволяет пользователям искать предков, создавать родословные и производить генеалогические ДНК-тесты.
1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных». Этот закон предписывает IT-компаниям хранить информацию о российских пользователях на территории РФ. За нарушение этого закона в России уже заблокировали соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn.
До этого сообщалось, что суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за повторный отказ удалять запрещенную на территории РФ информацию.