Суд оштрафовал сайт MyHeritage на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: pixabay

Таганский суд Москвы оштрафовал израильскую компанию MyHeritage Ltd. на полтора миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— MyHeritage Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством сети «Интернет», обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ» — прим. «ВМ») и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, — заключил собеседник «ВМ».

MyHeritage — генеалогический сайт и семейно-ориентирвоанная соцсеть. Платформа была основана в 2003 году в Израиле. Среди прочего она позволяет пользователям искать предков, создавать родословные и производить генеалогические ДНК-тесты.

1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных». Этот закон предписывает IT-компаниям хранить информацию о российских пользователях на территории РФ. За нарушение этого закона в России уже заблокировали соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn.

До этого сообщалось, что суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за повторный отказ удалять запрещенную на территории РФ информацию.