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Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»

Полина Долганова

Общество
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести» за заслуги его жителей. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

По словам главы государства, астраханцы заслужили жить в городе, который обладает таким званием.

С соответствующим предложением на встрече с Путиным выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он напомнил, как в 1942 году российская армия остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта. Именно в это время в Астрахани функционировало 80 госпиталей, а также располагался штаб фронта.

— Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу, — ответил на предложение российский лидер, чьи слова приводит РИА Новости.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» двенадцати населенным пунктам. Указанное звание города получили за вклад их жителей в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечение бесперебойного производства», за «трудовой героизм и самоотверженность» населения. Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Алдану, Бологому, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите.

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