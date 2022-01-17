Решение о переносе Кожуховского приюта еще не принято

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Кожуховский приют для бездомных животных продолжает свою работу в штатном режиме. Решение о его переносе пока не принято. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО).

— В настоящее время приют работает в штатном режиме и никуда не переезжает. По имеющейся информации, окончательное решение о будущем месте размещения приюта не принято. При проектировании будут учтены все регламентные требования к размерам вольеров, мест выгула, что позволит повысить качество пребывания животных в приюте, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По сообщениям в СМИ, приют планировали перенести за 85 километров от текущего расположения — на территорию полигона ТБО «Малинки».

В декабре сообщалось, что городская ветеринарная автоматизированная система (ВетАС) заработала три года назад. Ее основная задача — создание единого информационного поля для организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность, и владельцев домашних животных в Москве. О том, как работает городская автоматизированная система, напомнили в столичном комитете ветеринарии.