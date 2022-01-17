Капитальный ремонт проведут в Детской школе искусств имени Рихтера в столице
Специалисты капитально отремонтируют помещения Детской школы искусств имени Рихтера на Варшавском шоссе на юге столицы. Об этом сообщил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов в понедельник, 17 января.
Он отметил, что комитет уже согласовал соответствующий проект ремонта.
— В школе искусств будет реализоваться общеобразовательная программа обучения по направлениям: хоровое пение, хореография, рисование и лепка, — заявил глава ведомства.
В рамках реализации проекта специалисты обновят отделку коридоров, фойе и холлов здания, поменяют полы, перекрасят стены и установят подвесные потолки. В залах для хореографии заменят деревянное покрытие полов на специальный балетный линолеум. Помимо этого, стены оборудуют системой звукоизоляции, говорится в сообщении.
В понедельник, 17 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе.
Также заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты планируют построить две общеобразовательные школы и три детских сада в составе жилого комплекса «Life-Варшавская» на юге Москвы.