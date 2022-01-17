Капитальный ремонт проведут в Детской школе искусств имени Рихтера в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 13 Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют помещения Детской школы искусств имени Рихтера на Варшавском шоссе на юге столицы. Об этом сообщил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов в понедельник, 17 января.

Он отметил, что комитет уже согласовал соответствующий проект ремонта.

— В школе искусств будет реализоваться общеобразовательная программа обучения по направлениям: хоровое пение, хореография, рисование и лепка, — заявил глава ведомства.

В рамках реализации проекта специалисты обновят отделку коридоров, фойе и холлов здания, поменяют полы, перекрасят стены и установят подвесные потолки. В залах для хореографии заменят деревянное покрытие полов на специальный балетный линолеум. Помимо этого, стены оборудуют системой звукоизоляции, говорится в сообщении.

В понедельник, 17 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе.

Также заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты планируют построить две общеобразовательные школы и три детских сада в составе жилого комплекса «Life-Варшавская» на юге Москвы.