Путин поручил увеличить финансирование первичного звена здравоохранения

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 17 января.

— При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021-2025 годы, с учетом решений, принимаемых в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта в связи с повышением стоимости строительных материалов и услуг, — говорится в сообщении.

Первый доклад должен быть предоставлен в срок до 30 января. Далее его необходимо будет демонстрировать раз в год, отмечается на сайте Кремля.

13 января Путин в своем приветствии к участникам Гайдаровского форума отметил важность закрепления прошлых результатов по преодолению экономических проблем для устойчивого развития страны. По его словам, также важно проанализировать новые тенденции в сферах бизнеса, науки и образования. Лидер также выразил уверенность в том, что форум пройдет конструктивно, а инициативы участников обязательно окажутся востребованы.