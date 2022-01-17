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Москвичам рассказали о погоде 18 января

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали о погоде 18 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снег, метель и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду ожидается в Москве с 15:00 17 января до 15:00 18 января 2022 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативных новостей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Уточняется, что на дорогах столицы также возможны снежные заносы и гололедица. В связи с погодными условия жителям города не рекомендуется находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и шаткими конструкциями. Укрытия от непогоды можно найти в зданиях, метро или подземных переходах.

На дорогах Москвы из-за гололедицы и снежных заносов могут возникнуть заторы. Водителям стоит быть внимательней во избежание ДТП, передает Тelegram-канал.

17 января 2022 года столичные коммунальщики начали очистку улиц города от снега. Помимо этого, специалисты московского жилищно-коммунального хозяйства начали обрабатывать территории противогололедными составами. В Москве ожидается прирост снежного покрова на три сантиметра.

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