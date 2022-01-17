«Хочу ночью в цирк»: житель Петербурга оспорил в суде введение QR-кодов

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В Санкт-Петербургском городском суде прошло очередное заседание, на котором рассматривались иски граждан против введения QR-кодов. На нем петербуржец аргументировал свою позицию желанием посещать цирк в ночные часы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина по фамилии Волков, оспаривая введение QR-кодов, представил на суде экспертное заключение. Согласно этому заключению, статистические данные, которыми руководствовались власти Северной столицы, якобы не соответствуют действительности. В них, как указано в документе, недостоверные сведения о росте заболеваемости COVID-19.

Для уточнения исковых требований Волкова на суде зачитали фрагмент постановления правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», в котором говорится о запрете на посещение цирка в ночные часы.

— Суд, с целью уточнения требований, зачитал п.2.1.30 Постановления: «С 08.11.2021 допуск посетителей с 23.00 до 06.00 в цирк...» Волков тут же ответил: «Да, я хочу ночью в цирк. Или на водный аттракцион», — процитировали произошедшее на заседании суда в пресс-службе.

Решение по данному иску судом принято не было. Следующее заседание состоится 21 января.

14 января правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, изначальная суть документа заключалась в том, чтобы дать адекватный ответ на появление штамма «дельта».