Занятия в «Школе дополнительного образования — антитеррор» пройдут в Москве

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проспект Мира, дом 48, строение 9 Карта всех событий

С 19 января начнутся занятия в «Школе дополнительного образования — антитеррор» в столице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

— Первая очная встреча специализированного класса по программе «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)» состоится 19 января 2022 года. Занятие начнется в 09:30 по адресу Москва, проспект Мира, дом 48, строение 9, — говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия проведут специалисты, у которых есть большой опыт применения нормативных правовых актов по обеспечению антитеррористической защищенности. В рамках занятий планируется повысить качество профессиональной подготовки сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму.

Кроме того, в «Школе дополнительного образования» будет реализован комплекс необходимых мероприятий по антитеррористической защищенности с учетом характера угроз, особенностей объектов, оборудования их инженерно-техническими средствами охраны, возможностей материального и финансового обеспечения.

О том, что программы повышения квалификации и переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов создали в Москве, стало известно в декабре 2021 года.

Повысить квалификацию, как уточняется, могут до 500 специалистов каждый год. Формирование условий для подготовки подобных специалистов является важной задачей для города.