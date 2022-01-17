«Ждать весны не стоит»: Вильфанд рассказал о погоде в марте

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Ожидать с наступлением марта прихода весенней погоды в России не стоит. Это традиционно зимний месяц. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

По его словам, устойчивый переход температуры в стране от минуса к нулю ожидается только к 20-м числам марта.

— Ждать весны 1 марта точно не стоит, но, если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта, — рассказал синоптик.

Снежный покров, как предполагает он, начнет сходить в апреле, передает ТАСС.

До этого Вильфанд сообщил, что ближе к концу зимы погода в России будет характеризоваться изменчивостью: будут как более теплые, так и холодные периоды. По его словам, в первой половине зимнего сезона погода в стране была разнообразной, столбики термометров фиксировали резкие перепады температуры.

На прошлой неделе высота снежного покрова в Москве и области превысила полметра. На юге и востоке Москвы и области выпало до 35 процентов январской нормы осадков.