Жилой комплекс по реновации в Выхине-Жулебине введут в эксплуатацию в 2022 году

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Жилой комплекс в районе Выхино-Жулебино по программе реновации жилья в Москве введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 января.

По его словам, в зданиях ведутся фасадные и отделочные работы. Новостройки рассчитаны на 902 квартиры с улучшенной отделкой.

— Жильцы смогут комфортно перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома. Лестничные площадки и лифтовые холлы также адаптируют для маломобильных людей. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены на одном уровне с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, — уточнил Загрутдинов.

На первых, нежилых этажах зданий обустроят лифтовые холлы, комнаты для дежурных, кладовки и технические помещения. Придомовую территорию облагородят: посадят деревья и кустарники, построят детские и спортивные площадки. Под двором будет располагаться подземная парковка, заметил руководитель Департамента строительства Москвы.

Ранее Рафик Загрутдинов заявил о завершении фасадных работ при строительстве Международного центра самбо и бокса в спорткомплексе «Лужники».