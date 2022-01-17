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Инфекционист Малышев назвал потенциальную опасность введения QR-кодов

Ирина Игнатенко

Общество
Инфекционист Малышев назвал потенциальную опасность введения QR-кодов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал о потенциальной угрозе введения QR-кодов в России. По его словам, перед принятием законопроекта стоит продумать вопросы массового скопления людей.

Николай Малышев рассказал, что отсрочка правительством рассмотрения закона о QR-кодах связана с тем, что документ нуждается в доработке.

По словам эксперта, нужно четко определить места, где нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.

— Главное, чтобы не создавать нигде очереди. У нас уже были такие случаи. Начинают проверять, накапливают огромное количество желающих пройти через этот пост. В метро было так в прошлом году несколько раз, — отметил он в комментарии «Царьграду».

По мнению инфекциониста, закон о QR-кодах все же будет принят, учитывая рост числа заболевших коронавирусом.

17 января стало известно, что Совет Государственной думы РФ единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

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