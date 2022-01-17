Церемония прощания с Анастасией Вознесенской состоялась в Москве

Фото: Гараж, Мосфильм, 1979 год

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Коллеги и поклонники простились с вдовой Андрея Мягкова, народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской. Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова, где Вознесенская многие годы служила вместе со своим мужем.

Коллеги Вознесенской рассказали о совместной работе. Вспомнили спектакль «Белый кролик», где Вознесенская и Мягков в последний раз играли вместе. По словам помощника режиссера, во время работы над этим спектаклем все чувствовали себя детьми легендарной советской кинопары.

— Было такое странное ощущение, что ты работаешь не с артистами, а с близкими папой и мамой — так они заботились о нас, — рассказала помощник.

Народный артист России Авангард Леонтьев назвал пару Вознесенской и Мягкова восхитительной. По его словам, они излучали добро как на сцене, так и в жизни.

Простился с артисткой и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Он с сожалением отметил, что из жизни постепенно уходит прославленный состав театра, который набирал еще Олег Ефремов.

— Московский художественный театр до последней минуты делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда ощущала, что она здесь, — подчеркнул Хабенский.

Последними аплодисментами проводили гроб с телом Вознесенской. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище, передает Пятый канал.

О том, что Анастасии Валентиновны Вознесенской не стало, сообщили в МХТ имени Чехова. Актриса родилась 27 июля 1943 года, окончила школу-студию МХАТ и запомнилась отечественным зрителям по главной роли в фильме «Майор Вихрь». Также она играла в культовом фильме «Гараж» и еще в порядка 20 кинокартин.

С Андреем Мягковым она состояла в браке с 1963 года. До смерти мужа 18 февраля 2021 года супруги прожили вместе почти 58 лет. На церемонию прощания с супругом актриса прийти не смогла из-за плохого самочувствия. Пережила она его всего на 11 месяцев.