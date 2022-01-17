Власти Петербурга рассказали об осложнении ситуации с коронавирусом в городе

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Устойчивый рост числа заболевших COVID-19 наблюдается в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил и в пресс-службе администрации губернатора города.

— Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости, — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он призвал жителей города к ответственности в соблюдении санитарных ограничений и подчеркнул, что дальнейшие действия городских властей будут зависеть от каждого человека, говорится в сообщении.

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14 января генеральный директор и главный врач частной скорой медицинской помощи Лев Авербах заявил, что «омикрон» в конце концов станет основным видом коронавируса в Санкт-Петербурге, а количество заразившихся будет расти.

До этого вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. По его словам, чтобы спрогнозировать ситуацию с этим вариантом COVID-19, необходимо ориентироваться на опыт стран Европы.