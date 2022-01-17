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Строительство очистных сооружений в Лианозове обойдется в миллиард рублей

Георгий Соланович

Город
Строительство очистных сооружений в Лианозове обойдется в миллиард рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инвестиции в строительство очистных сооружений на Лианозовском молочном комбинате превысят миллиард рублей. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров в понедельник, 17 января.

Он уточнил, что для проведения работ по возведению объекта компании был предоставлен земельный участок в районе Восточное Дегунино. Контракт был заключен в 2020 году, общий объем инвестиций по офсетному контракту составил 2,1 миллиарда рублей.

Помимо этого, идет модернизация и Лианозовского молочного комбината.

— Объем инвестиций в модернизацию Лианозовского молочного комбината уже составил 840 миллионов рублей. В ближайшие два года в рамках строительства очистных сооружений компания вложит еще более миллиарда рублей. Сейчас объект находится в активной стадии строительства: идет возведение здания и кровли. Ожидается, что уже к лету будет поставлено оборудование для нового объекта, — рассказал Прохоров.

Молочный комбинат в Лианозове обеспечит Москву детским питанием, соками, пюре, кашами и другими продуктами для детей и беременных женщин.

17 января стало известно о завершении фасадных работ при строительстве Международного центра самбо и бокса в спорткомплексе «Лужники».

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