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Ученые рассказали о последствиях длительного пребывания в невесомости

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые рассказали о последствиях длительного пребывания в невесомости
Фото: Роскосмос

Канадские ученые установили причины появления так называемой космической анемии, которая возникает у некоторых космонавтов и астронавтов после длительного пребывания в условиях невесомости.

Специалисты провели анализ образцов выдыхаемого воздуха и крови 14 членов экипажа МКС, которые были собраны на борту станции.

Оказалось, что скорость разрушения красных кровяных клеток резко выросла после того, как астронавты отправились в космос. В среднем она увеличилась на 50 процентов, в результате чего у 5 из 14 астронавтов диагностировали анемию. Сообщается, что высокая скорость разрушения эритроцитов сохранялась у космонавтов и через несколько месяцев после посадки, оставаясь на 30 процентов выше нормы.

Ученые отмечают, что это довольно серьезное влияние на здоровье человека, поэтому космонавтам необходимо оценивать риски и уделять повышенное внимание подготовке к полетам, передает издание argumenti.ru.

Ранее стало известно, что американский астронавт отправится осенью на МКС в составе экипажа «Союза».

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