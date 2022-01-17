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Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе завершена на четверть

Георгий Соланович

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Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе завершена на четверть
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе завершены на 27 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 января.

— Мы выполнили монтаж металлоконструкций пролетных строений левоповоротной эстакады съезда над проезжей частью МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Продолжаются устройство временных съездов, оборудование постоянных съездов, устройство пролетного строения путепровода по прямому ходу Алтуфьевского шоссе через МКАД в сторону области, — уточнил глава департамента строительства.

Эстакада позволит водителям съезжать на внешнюю сторону МКАД при движении в сторону области. После реконструкции улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и городского округа Мытищи. Завершение работ планируется в январе 2023 года.

13 января стало известно о начале работ по проектированию и строительству путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и путей Октябрьской железной дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить на участке все работы в течение трех лет.

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