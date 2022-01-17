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Политолог Мирзаян исключил возможность вступления Украины в НАТО

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог Мирзаян исключил возможность вступления Украины в НАТО
Фото: flickr/nato

Политолог Геворг Мирзаян в интервью RT рассказал о перспективах взаимоотношений НАТО и Украины.

По его мнению, разговоры о членстве Украины в военном альянсе будут продолжаться, но это не приведет к каким-либо решениям. Уже само обсуждение темы выгодно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, зарабатывающему на такой повестке политические очки. Данная тема поднимает его внутренний политический рейтинг перед следующими президентскими выборами.

По мнению Мирзаяна, в настоящий момент Европе и США не нужны новые члены НАТО, в противном случае возникнут новые территориальные конфликты.

— Все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не войдет, потому что это автоматически означает начало войны России и НАТО за Крым. Сразу же, мгновенно. Потому что Крым в их понимании — это оккупированная территория, — пояснил Мирзаян.

По мнению политолога, Украина, несмотря на большое количество переговоров, ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово обсудить с РФ сокращение вооружений.

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