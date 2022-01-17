Столтенберг заявил, что НАТО готово обсудить с РФ сокращение вооружений

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НАТО готово к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных. Об этом сообщил в воскресенье, 16 января, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и НАТО, — заявил он в интервью канадскому телеканалу CBC.

Также генсек НАТО призвал к деэскалации ситуации на Украине. По его словам, меры для этого должна предпринимать РФ. При этом альянс готов выслушать «обеспокоенности» Кремля относительно безопасности в регионе. Столтенберг отметил, что у НАТО пока нет уверенности в том, каковы намерения России относительно Украины, но, учитывая ее «риторику» и «скопление войск» у украинской границы, можно говорить об угрозе эскалации ситуации.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.