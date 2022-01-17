Полиция Шотландии не посчитала преступлением публикацию адреса Джоан Роулинг

Фото: jkrowling.com

Полиция Шотландии не посчитала уголовным преступлением публикацию в интернете адреса писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщило издание Irvine Times.

Автор серии романов о Гарри Поттере пожаловалась в полицию после того, как осенью 2021 года ее адрес опубликовали в открытом доступе в интернете.

— В понедельник полиция Шотландии подтвердила рассмотрение обращения и не нашла состава преступления, — передает издание.

В ноябре своем Twitter Роулинг заявила, что недавно три незнакомца сфотографировались на фоне ее дома и выставили в интернет снимки с адресом звезды. Отмечается, что знаменитость неоднократно обращалась в полицию, чтобы защитить себя и своих близких от злоумышленников. Однако угрозы продолжаются.

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