Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четырехлетний рекорд по уборке снега побили в Подмосковье

Георгий Соланович

Город
Четырехлетний рекорд по уборке снега побили в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Дорожные службы Московской области в начале 2022 года побили четырехлетний рекорд по уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

— Для ликвидации последствий снегопадов в этом году количество задействованной уборочной техники увеличено на 10 процентов по сравнению с прошлым годом — порядка 3,8 тысячи единиц спецтехники. Уже провели 60 циклов обработки противогололедными материалами, при плане на год — 89 циклов, — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Контроль за работами по уборке снега ведется с помощью Региональной навигационно-информационной системы (РНИС) и Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В наступившему году СКПДИ начнет следить за тем, как дорожные рабочие будут очищать тротуары, передает агентство городских новостей «Москва».

17 января губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе. Он отметил, что сугробы выросли настолько, что снег приходится вывозить на более тяжелой технике.

Читайте также:
Подмосковье Погода Рекорды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте