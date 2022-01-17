Четырехлетний рекорд по уборке снега побили в Подмосковье

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Дорожные службы Московской области в начале 2022 года побили четырехлетний рекорд по уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

— Для ликвидации последствий снегопадов в этом году количество задействованной уборочной техники увеличено на 10 процентов по сравнению с прошлым годом — порядка 3,8 тысячи единиц спецтехники. Уже провели 60 циклов обработки противогололедными материалами, при плане на год — 89 циклов, — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Контроль за работами по уборке снега ведется с помощью Региональной навигационно-информационной системы (РНИС) и Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В наступившему году СКПДИ начнет следить за тем, как дорожные рабочие будут очищать тротуары, передает агентство городских новостей «Москва».

17 января губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе. Он отметил, что сугробы выросли настолько, что снег приходится вывозить на более тяжелой технике.