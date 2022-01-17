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В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий в 2022 году

Иван Юминов

Экономика
В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий в 2022 году
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Норму об индексации кабмин внес в виде поправки в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, отмечает РИА Новости.

3 января сообщалось, что ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, вступит в силу в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей.

При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента.

Выплаты работающим пенсионерам будут автоматически скорректированы с 1 августа. Досрочные пенсии, социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут начисляться автоматически. Если пенсионеры не смогут платить по кредитам, то их пенсия освободится от удержаний в случае признания человека банкротом.

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