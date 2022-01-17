В Госдуме допустили расширение применения пожизненного срока для педофилов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о пожизненном заключении за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Согласно действующей редакции статьи 57 УК, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Панькина, отмечает ТАСС.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

В тот же день глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.