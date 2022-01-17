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Гранты на развитие инклюзивных практик получили 15 музеев Москвы

Георгий Соланович

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Гранты на развитие инклюзивных практик получили 15 музеев Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гранты на развитие инклюзивных практик получили 18 проектов от 15 московских музеев. Об этом сообщила пресс-служба культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского.

О начале конкурса было объявлено в ноябре 2021 года. Городские музеи претендовали на три миллиона рублей, федеральные — на десять. Гранты культурные учреждения потратят на обеспечение равных возможностей для всех категорий посетителей.

Победители конкурса: Третьяковская галерея, Музей Москвы, музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково», Музей истории ГУЛАГа, Музей космонавтики, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева.

— Музеи смогут обучить сотрудников корректному взаимодействию с людьми с инвалидностью, организовать инклюзивные творческие лаборатории и мастер-классы, провести образовательные программы и выставки, приобрести и настроить технические средства доступности, сделать универсальную навигацию, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В 2022 году в музее-заповеднике «Царицыно» откроют более десяти экспозиций.

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