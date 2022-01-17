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Священник рассказал о правилах обращения со святой водой

Георгий Соланович

Общество
Священник рассказал о правилах обращения со святой водой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пить святую воду нужно утром натощак, долго хранить святыню не стоит. Об этом и остальных правилах обращения со святой водой рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Он отметил, что во время Крещения проливать святыню можно. Пить ее нужно натощак и утром, однако можно и днем, и вечером, но только в том случае, если человек до этого не употреблял пищу.

— Православным христианам следует принимать святую воду с кусочком просфоры натощак по утрам ежедневно, произнеся простую молитву, — объяснил митрополит Савченко Пятому каналу.

Хранить святую воду долго не стоит: она не портится, но церковь рассматривает это как забвение святыни, так что лучше ее использовать и заполучить новую порцию. Если святыню все-таки нужно утилизировать, то это стоит делать только в тех местах, где не ходят ни люди, ни животные.

17 января в МЧС рассказали о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России. Отмечается, что более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность в рамках купаний.

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