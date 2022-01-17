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Сергей Собянин рассказал о начале проходки тоннелей к станции метро у аэропорта Внуково

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин рассказал о начале проходки тоннелей к станции метро у аэропорта Внуково
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Начата проходка тоннелей к будущей станции московского метро у аэропорта Внуково. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Ветка пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» — прямо к аэропорту. Кроме авиапассажиров, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться почти 350 тысяч жителей и те, кто работает в Новой Москве, — написал мэр.

До этого он сообщил, что в Москве до конца 2022 года запланировано реконструировать и построить 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). По словам главы города, с открытием МЦД-4 у жителей 23 районов Москвы улучшится транспортная ситуация, появятся пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В планах городских властей закончить строительство станций Печатники и Марьина Роща МЦД-2. Должны завершить работы по реконструкции станций Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Тимирязевская. Между станциями Окружная МЦД и МЦК появится теплый переход.

В декабре Сергей Собянин посетил новый многофункциональный медицинский центр «Медси» в Раменках. Центр посетили также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

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