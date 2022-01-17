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«Купальник больно надеть?»: подписчики оценили обнаженные фотографии Волочковой

Георгий Соланович

Общество
«Купальник больно надеть?»: подписчики оценили обнаженные фотографии Волочковой
Фото: instagram/volochkova_art

Фанаты российской балерины Анастасии Волочковой оценили ее обнаженные фотографии. Снимки актриса выложила в Instagram.

Волочкова наполовину погрузилась под воду, торс же прикрывает руками. Подписчики в социальной сети по-разному отреагировали на увиденное: кто-то был очарован фигурой балерины в ее возрасте, кто-то не удержался от острот.

«Такие фотографии были и с Николаем Басковым»; «Ненадолго хватило — прорвало»; «И снизу раздетая?»; «Купальник больно надеть?» — пишут фанаты в Instagram.

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент находится на Мальдивах вместе со своим новым возлюбленным Сергеем. 15 января балерина поделилась подробностями совместного отдыха с мужчиной. Пока ее возлюбленный еще лежит в кровати, она уже встречает рассвет, стоя на пляже. По словам актрисы, они с любовником практически не тратят время на сон.

13 января Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом.

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